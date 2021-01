Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter uneinheitlich

Rendite der Zehnjährigen wenig bewegt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel weiterhin uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,4 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab geringe 0,03 Prozent auf 177,31 Punkte ab.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen am heutigen Handelstag gemischt aus. Während Zahlen zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone besser ausgefallen waren, verzeichneten Einzelhändler im Euroraum Umsatzrückgange. Dementsprechend blieben auch die Verbraucherpreise negativ.

In den USA blieb die Lage auf dem Arbeitsmarkt mit der zweiten Welle der Coronapandemie angespannt. In der Woche bis zum 2. Jänner stellten 787.000 Personen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. In der Woche davor waren es revidiert 790.000 Neuanträge gewesen. Volkswirte hatten im Schnitt mit 800.000 Erstanträgen gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,67 -0,03 1 5 Jahre -0,67 -0,66 -0,01 6 10 Jahre -0,40 -0,40 0 15 30 Jahre 0,12 0,13 -0,01 24