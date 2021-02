Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter uneinheitlich

Rendite der Zehnjährigen bei minus 0,32 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel weiterhin uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf -0,32 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future sank um 0,13 Prozent auf 176,24 Zähler.

Konjunkturseitig waren neben besser als erwarteten, wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA auch positive Industriedaten veröffentlicht worden, was Anleihen wohl belastete. So hat die US-Industrie im Dezember mehr Aufträge eingesammelt als erwartet: Die Bestellungen legten um 1,1 Prozent zum Vormonat zu. Ökonomen hatten lediglich mit plus 0,7 Prozent gerechnet.

Daten zum Eurozonen-Einzelhandel dürften Anleihen dagegen etwas Auftrieb verliehen haben. So haben die Einzelhandelsumsätze im Dezember weniger als erwartet vom Weihnachtsgeschäft profitiert. Der Umsatz der Branche sei zum Vormonat um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,64 -0,04 3 5 Jahre -0,62 -0,62 0 6 10 Jahre -0,32 -0,34 +0,02 13 30 Jahre 0,27 0,26 +0,01 25