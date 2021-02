Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter uneinheitlich

Rendite der Zehnjährigen leicht gestiegen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um einen Basispunkt auf -0,31 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 12 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future tendierte kaum verändert bei 175,94 Punkten.

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten dürfte Gegenwind geliefert haben. Für Auftrieb bei Anleihen könnte indes gesorgt haben, dass in Europa die Corona-Impfkampagne schleppend verläuft. Diese Einschätzung bestätigte eine Stimmungsumfrage des Analyseinstituts Sentix. Für Februar fiel das Konjunkturbarometer, das auf einer Umfrage unter Anlegern beruht, spürbar zurück. Sentix erklärte den Rückschlag mit der im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen langsameren Impfgeschwindigkeit. Die europäische Wirtschaft verliere den Anschluss an die übrigen Weltregionen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,67 -0,01 3 5 Jahre -0,61 -0,61 0 7 10 Jahre -0,31 -0,32 +0,01 12 30 Jahre 0,29 0,29 0 25