Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiterhin im Plus

Weiterhin angespanntes Warten auf Post-Brexit-Entscheidung zu Handelspakt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel weiterhin überwiegend höher zum Vortag und unverändert zu den Werten aus dem Frühhandel gezeigt. Die Renditen gaben zu den Donnerstagswerten entsprechend in fast allen Laufzeiten nach, nur jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,43 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Alle Blicke sind weiterhin auf die Post-Brexit-Verhandlungen über eine Handelsvereinbarung zwischen der EU und Großbritannien gerichtet, die sich noch immer in der Schwebe befinden. Ein wenig Hoffnung für einen Deal gibt es noch, aber es dürfte schwierig werden.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in Bezug auf die zähen Gespräche über einen Brexit-Handelspakt an die EU appelliert, der Staatenverbund möge zur Vernunft kommen. "Unsere Tür ist offen, wir setzen die Gespräche fort, aber ich muss sagen, dass es schwierig aussieht" sagte Johnson. Es gebe eine Chance, sich zu verständigen, hieß es von EU-Chefunterhändler Michel Barnier und weiter: "Der Pfad zu so einer Einigung ist aber sehr schmal".

In den USA wurden am Nachmittag Frühindikatoren gemeldet, die mit einem Plus von 0,6 Prozent geringfügig besser ausfielen aus als erwartet. Am Vormittag hatte der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex positiv überrascht: Trotz des Lockdowns kletterte der Index im Dezember auf 92,1 Punkte von 90,9 Zählern im Vormonat. Dies war der erste Anstieg nach zwei Rückgängen in Folge. Ökonomen hatten hingegen erneut mit einem leichten Rückgang auf 90,0 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 3 5 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 6 10 Jahre -0,43 -0,43 0 14 30 Jahre 0,09 0,10 -0,01 25