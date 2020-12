Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiterhin uneinheitlich

Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe legt um einen Basispunkt auf -0,45 Prozent zu

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen zeigten sich dementsprechend ohne klare Richtung. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,45 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Etwas belastend werteten Marktteilnehmer die positive Tendenz an den europäischen Aktienmärkten. Auch Hoffnungen auf Fortschritte im Streit um die Blockade des EU-Haushalts und der Coronahilfen durch Polen und Ungarn standen im Fokus. Es liegt ein konkreter Lösungsvorschlag vor. Nach Angaben aus EU-Kreisen will die derzeitige deutsche Ratspräsidentschaft am frühen Abend zu einer Sondersitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel einladen. Bei ihr soll nach Angaben von Diplomaten das Konzept für eine mögliche Einigung vorgestellt werden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,75 -0,69 -0,06 3 5 Jahre -0,72 -0,70 -0,02 7 10 Jahre -0,45 -0,46 +0,01 14 30 Jahre 0,08 0,06 +0,02 25