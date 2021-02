Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig bewegt

Rendite zehnjähriger heimischer Benchmark-Anleihe wie am Vortag bei minus 0,38 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Späthandel mehrheitlich wenig verändert gezeigt. Die Renditen bewegten sich dementsprechend ebenfalls nur kaum. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,38 Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel leicht um 0,11 Prozent auf 177,12 Punkte.

Die österreichischen Staatsanleihen konnten ihre Kursgewinne aus dem frühen Handel in den längeren Laufzeiten nicht halten und fielen auf die Vortagesniveaus zurück. Konjunkturdaten lieferten keine stärkeren Impulse für den Handel. Die angespannte Corona-Lage hat die Stimmung der US-Industrie zu Jahresbeginn spürbar belastet. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Jänner um 1,8 Punkte auf 58,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur auf 60,0 Punkte. Trotz des Rückgangs signalisiert der ISM-Index ein weiterhin robustes Wachstum, da der Indikator deutlich über der Grenze von 50 Punkten liegt.

Bereits am Vormittag war bekannt geworden, dass sie sich auch in der Eurozone der Industriestimmung gemessen am Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS-Markit verschlechtert hat. Verglichen mit den Dienstleistern fällt die Eintrübung milde aus, da die Industrie weniger stark durch die Corona-Beschränkungen betroffen ist. Zur Überraschung von Analysten hellte sich die Stimmung in Italien deutlich auf.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,66 -0,04 2 5 Jahre -0,66 -0,65 -0,01 7 10 Jahre -0,38 -0,38 0 13 30 Jahre 0,19 0,19 0 26