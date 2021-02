Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig bewegt

Italienische Staatsanleihen mit Aussicht auf Ende der Regierungskrise gesucht

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,34 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 12 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,13 Prozent auf 176,52 Punkte.

Gebremst wurden die Anleihen von der freundlichen Stimmung an den Aktienbörsen. Kursgewinne fuhren hingegen italienische und spanische Staatsanleihen ein. Auslöser war die Aussicht auf ein Ende der Regierungskrise in Italien.

Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi hat mit Gesprächen mit den Parlamentspräsidenten seine politischen Konsultationen begonnen. Danach wird er die Parteidelegationen treffen. Draghi zeigte sich zuversichtlich, dass es dank des Dialogs mit den Parteien und den sozialen Kräften zu einer positiven Lösung der Regierungskrise in Rom kommen wird.

Die im Tagesverlauf gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich hingegen nicht merklich aus. In Europa wurden endgültige Werte für die Einkaufsmanagerindizes einiger Länder und Preisdaten für die Eurozone gemeldet. In den USA folgte am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,68 -0,01 2 5 Jahre -0,63 -0,63 0 6 10 Jahre -0,34 -0,35 +0,01 12 30 Jahre 0,25 0,23 +0,02 26