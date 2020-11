Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Rendite zehnjähriger heimischer Benchmark-Anleihe bei minus 0,34 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel bei unterschiedlichen Vorzeichen insgesamt wenig verändert gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,34 Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel im Späthandel um 0,30 Prozent auf 174,00 Punkte.

Die österreichischen Anleihen konnte ihre Kursgewinne vom Vormittag nicht halten und drehten in einigen Laufzeiten leicht ins Minus. Am heimische Aktienmarkt ging es dagegen wie schon am Vortag deutlich nach oben. Der Leitindex ATX baute seine Kursgewinne im Tagesverlauf noch einmal deutlich aus.

Weiterhin sorgte die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff für gute Stimmung unter den Anlegern. Am Vortag hatten die Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer erfolgreiche Daten aus der für eine Zulassung entscheidenden Studie mit einem Corona-Impfstoff veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund waren die sicherer geltenden Anleihen weniger gefragt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,68 -0,03 0 5 Jahre -0,62 -0,64 +0,02 8 10 Jahre -0,34 -0,34 0 14 30 Jahre 0,21 0,20 +0,01 26