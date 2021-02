Österreichische Staatsanleihen in der Früh behauptet

Rendite zehnjähriger österreichischer Benchmark-Anleihe bei minus 0,35 Prozent - Impulse von ADP-Daten am Nachmittag erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel behauptet gezeigt. Die Renditen bewegten sich entsprechend ebenfalls kaum. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag wie am Vortag bei minus 0,35 Prozent.

Auch deutsche Anleihen bewegten sich nur wenig. Der Euro-Bund-Future notierte mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 176,52 Punkten.

Gebremst wurden die Anleihen von der freundlichen Stimmung an den Aktienbörsen. Marktbeobachter verwiesen auf starke Quartalszahlen der US-Konzerne Amazon und Alphabet, sowie auf den Rückgang der Neuinfektionen in der Corona-Krise.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Preisdaten aus der Eurozone in den Fokus rücken. Bei den Kennzahlen am späten Vormittag wird mit einem Anstieg der Inflation gerechnet. In den USA steht dann am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP an. Die ADP-Daten könnten einen ersten Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,68 0 4 5 Jahre -0,64 -0,63 -0,01 6 10 Jahre -0,35 -0,35 0 13 30 Jahre 0,23 0,23 0 26