Österreichische Staatsanleihen in der Früh im Plus

Rendite zehnjähriger Benchmark-Anleihe um 2 Basispunkte auf minus 0,45 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Dienstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen in allen Laufzeiten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,45 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future tendierte in der Früh um 0,10 Prozent höher bei 177,94 Punkten.

Am österreichischen Aktienmarkt wie auch an den Leitbörsen der Eurozone zeichnete sich kurz vor Handelsbeginn eine Stabilisierung nach dem Kursrutsch vom Montag ab. Generell bleibt die Unsicherheit um die vor wenigen Tagen in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus aber hoch, was die Nachfrage nach den sicherer wahrgenommen Rentenpapiere hoch hält.

Zuletzt sagte Biontech-Chef Ugur Sahin, dass er zuversichtlich sei, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die Mutation wirksam sein wird. Dennoch bleibt die Frage offen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen in der Zwischenzeit getroffenen Gegenmaßnahmen der Staaten haben werden. Noch am Wochenende kündigten mehrere europäische Staaten, darunter Österreich, Landeverbote für Flugzeuge aus Großbritannien an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,67 -0,05 2 5 Jahre -0,70 -0,69 -0,01 6 10 Jahre -0,45 -0,43 -0,02 14 30 Jahre 0,07 0,08 -0,01 25