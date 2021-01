Österreichische Staatsanleihen in der Früh mehrheitlich schwächer

Rendite zehnjähriger Benchmark-Anleihe bei minus 0,39 Prozent - US-Politik im Mittelpunkt

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0051 vom 06.01.2021 muss es im zweiten Satz des ersten Absatzes richtig heißen: "Lediglich am kurzen Ende gab es leichte Aufschläge" (nicht: "Abschläge"). ---------------------------------------------------------------------

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Lediglich am kurzen Ende gab es leichte Aufschläge. Die Renditen stiegen dementsprechend in den meisten Laufzeiten an. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf -0,39 Prozent zu.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,41 Prozent auf 177,07 Punkte.

In den Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia stehen die Chancen für die Demokraten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden gut. Eine der beiden Wahlen wurde von den Medien bereits für vom demokratischen Herausforderer gewonnen erklärt und auch bei der zweiten scheint ein Sieg des Kandidaten der Demokraten laut Beobachtern eher wahrscheinlich. Dies würde den Demokraten eine Mehrheit im wichtigen US-Senat ermöglichen.

Marktbeobachter rechnen für diesen Fall mit größeren Konjunkturpaketen. In den USA ist die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen in der Früh daraufhin erstmals seit März auf 1 Prozent gestiegen. Auch in Europa verzeichneten die Rentenmärkte Zinsanstiege.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 1 5 Jahre -0,67 -0,69 +0,02 5 10 Jahre -0,39 -0,43 +0,04 15 30 Jahre 0,13 0,09 +0,04 25