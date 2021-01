Österreichische Staatsanleihen in der Früh mehrheitlich wenig bewegt

Nur zweijährige heimische Benchmark-Anleihe fester

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Während die zweijährige heimische Benchmark-Anleihe vergleichsweise deutlich um 7 Basispunkte zulegte, bewegten sich die Rentenpapiere mit längeren Laufzeiten kaum. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,46 Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,02 Prozent auf 178,24 Punkte.

Am Datenkalender dürften im heutigen Tagesverlauf vor allem Zahlen zur Entwicklung der Geldmenge im Euroraum Beachtung finden. Für November rechnen Analysten mit einem Plus von mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Am Nachmittag steht in den USA der Industrie-Index des Institute for Supply Management (ISM) für Dezember am Programm. Hier rechnen Analysten mit einem Rückgang gegenüber dem Vormonat. Weiterhin dürfte das Barometer jedoch klar über der Wachstumsschwelle bleiben.

An den Finanzmärkten richtet sich der Blick außerdem verstärkt auf die weitere politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im südlichen US-Bundesstaat Georgia entscheiden im Tagesverlauf bei zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,65 -0,07 0 5 Jahre -0,71 -0,70 -0,01 5 10 Jahre -0,46 -0,46 0 13 30 Jahre 0,07 0,07 0 26