Österreichische Staatsanleihen in der Früh wenig bewegt

Rendite zehnjähriger Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf minus 0,38 Prozent gestiegen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Frühhandel kaum verändert gezeigt. Dementsprechend bewegten sich die Renditen ebenfalls nur geringfügig. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,38 Prozent zu.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 177,17 Punkte.

Im Blick stehen an den europäischen Rentenmärkte derzeit vor allem die Regierungskrise in Italien sowie mögliche neue Maßnahmen gegen die Coronapandemie. Italiens Premier Giuseppe Conte steht vor einer entscheidenden Hürde im Parlament. Nach dem Austritt des Juniorpartners Italia Viva um den ehemaligen Premier Matteo Renzi aus der Regierungskoalition stellt sich Conte am Dienstag einer Vertrauensabstimmung im Senat und sucht nach einer Mehrheit zur Fortsetzung seines Regierungskurses. Am Montagabend hatte er bereits eine erste Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer überstanden.

Zur Pandemie findet in Deutschland am heutigen Handelstag eine Konferenz zwischen dem Bund und den Ländern statt, bei der neue Gegenmaßnahmen beschlossen oder bestehende verschärft werden könnten. Auf EU-Ebene ist für Donnerstag ein Sondergipfel angesetzt. Strengere Maßnahmen dürften die Risikoaversion erhöhen und die europäischen Anleihenmärkte stützen, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Helaba.

Datenseitig werden die Zahlen des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zur aktuellen Lage und zu den Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Analysten rechnen für Jänner mit einer Verschlechterung der Lageeinschätzungen, aber mir einer leichten Verbesserung der Erwartungen für die künftige Wirtschaftsentwicklung.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,68 -0,01 2 5 Jahre -0,66 -0,65 -0,01 5 10 Jahre -0,38 -0,39 +0,01 13 30 Jahre 0,15 0,14 +0,01 25