Österreichische Staatsanleihen kaum bewegt

Lage an Anleihenmärkten beruhigt sich etwas - Impulse von ISM-Index und ADP-Bericht am Nachmittag erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,11 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 22 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,23 Prozent auf 174,53 Punkte.

In den vergangenen Tagen hat sich die Lage an den Anleihemärkten wieder etwas beruhigt, nachdem es seit Anfang Februar zu einem heftigen Zinsanstieg gekommen war. In Deutschland wurde mit minus 0,2 Prozent der höchste Zehnjahreszins seit fast einem Jahr markiert. Die Entwicklung, die von steigenden Inflationserwartungen in den USA getragen wurde, hatte an den Aktienmärkten für Verunsicherung und Kursverluste gesorgt.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Veröffentlicht wird der ISM-Einkaufsmanagerindex und der Arbeitsmarktbericht des privaten Jobvermittlers ADP. Von den ADP-Zahlen erhoffen sich Marktteilnehmer wie immer erste Hinweise auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Analysten der Helaba erwarten sich vom ADP-Report Zeichen einer leichten Verbesserung am Arbeitsmarkt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,65 -0,65 0 4 5 Jahre -0,50 -0,49 -0,01 13 10 Jahre -0,11 -0,12 +0,01 22 30 Jahre 0,45 0,43 +0,02 27