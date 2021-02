Österreichische Staatsanleihen legen im Späthandel weiter zu

Jüngster Renditeanstieg gestoppt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Späthandel weiter klar gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 8 Basispunkte auf -0,06 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 21 Basispunkten.

Der jüngste Renditeanstieg hat zum Wochenausklang ein Ende gefunden. Zuletzt hatten die Renditen merklich angezogen, was mit der Furcht vor einer zunehmenden Inflation zusammenhängt. Aussagen der Europäische Zentralbank (EZB) dämpften diese Sorgen dann am Vormittag wieder etwas.

Es wurde eine weitere Stützung der Wirtschaft signalisiert, falls dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig werde. Steigende langfristige Zinsen könnten bestehende geldpolitische Stützungsmaßnahmen zu frühzeitig bremsen, sagte das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel am Freitag. In einem solchen Fall müsse die Geldpolitik bei ihren Maßnahmen nachlegen.

In den USA wurden am Nachmittag einige Konjunkturdaten veröffentlicht. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen fiel gegenüber dem Vormonat um 2,2 Punkte auf 76,8 Zähler, in einer ersten Schätzung war noch ein stärkerer Rückgang auf 76,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 76,5 Punkte gerechnet.

Außerdem haben die US-Verbraucher im Jänner dank neuer Corona-Schecks deutlich mehr konsumiert. Ihre Ausgaben wuchsen um 2,4 Prozent zum Vormonat. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,59 -0,56 -0,03 7 5 Jahre -0,42 -0,38 -0,04 14 10 Jahre -0,06 0,02 -0,08 21 30 Jahre 0,46 0,56 -0,10 29