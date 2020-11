Österreichische Staatsanleihen legen im Späthandel zu

Sorgen um Entwicklung des Coronavirus belastet wieder zunehmend

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,44 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Am Nachmittag waren zwar gute Nachrichten von der Corona-Impfstofffront gekommen, dennoch dürften die Sorgen um die Entwicklung des Coronavirus und die steigende Zahl an Neuinfizierten wieder zunehmend auf die Stimmung drücken. Auch der Wiener Aktienmarkt war am Nachmittag nach einem freundlichen Handelsverlauf ins Minus gerutscht.

BioNtech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Zwei Impfstoffe gegen das Coronavirus könnten zudem noch in diesem Jahr auch in Europa zugelassen werden, wurde bereits in der Früh bekannt. Allerdings wird es nach der Zulassung der Impfstoffe noch einige Zeit dauern wird, bis tatsächlich genügend Menschen geimpft sind.

"Kurzfristig helfen sie nicht über die steigenden Infektionszahlen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken hinweg. Vielmehr sind sie ein Silberstreif am Horizont, um Covid-19 im kommenden Jahr zu überwinden. Um über die derzeit laufenden Infektionswellen im Euroraum und in den USA hinwegzukommen, ist weiterhin die Führung der bekannten Akteure aus Geld- und Fiskalpolitik gefragt", schreiben die Experten der Helaba.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,74 -0,68 -0,06 1 5 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 7 10 Jahre -0,44 -0,42 -0,02 14 30 Jahre 0,07 0,08 -0,01 25