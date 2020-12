Österreichische Staatsanleihen nach US-Daten ohne klare Richtung

US-Arbeitsmarktbericht fiel gemischt aus

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen am kurzen Ende gaben nach, am langen Ende stagnierten sie bzw. legten leicht zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,4 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht fiel gemischt aus. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 245.000 Stellen geschaffen, Analysten hatten mit einem deutlich stärkeren Zuwachs von im Schnitt 460.000 Jobs gerechnet.

Allerdings stiegen die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer deutlicher als erwartet. Die Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote ist wie von Analysten erwartet um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent gesunken.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,68 -0,04 2 5 Jahre -0,68 -0,66 -0,02 7 10 Jahre -0,40 -0,40 0 14 30 Jahre 0,13 0,12 +0,01 25