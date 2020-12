Österreichische Staatsanleihen tendieren am Vormittag höher

ifo-Geschäftsklimaindex im Blickpunkt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Frühhandel fast einheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. Die Renditen gaben entsprechend in fast allen Laufzeiten nach. Lediglich jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,43 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Datenseitig steht zum Wochenausklang der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland für Dezember im Fokus der Marktteilnehmer. Das ursprünglich prognostizierte deutliche Enttäuschungspotenzial dürfte nicht mehr gegeben sein, heißt es von den Experten der Helaba.

"Ein leicht schwächerer Wert ist aber weiterhin möglich, weil die Erwartungen der Unternehmen durch Corona erneut belastet sein könnten. Es gilt zudem zu bedenken, dass der aktuelle Lockdown noch nicht vollständig in den Umfrageergebnissen abgebildet sein dürfte", so die Helaba weiter. Am Nachmittag steht in den USA noch der Index der Frühindikatoren zur Veröffentlichung an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 3 5 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 5 10 Jahre -0,43 -0,43 0 14 30 Jahre 0,09 0,10 -0,01 25