Österreichischer Auswanderer in Belize angeschossen

Zeitung berichtet von Raubüberfall

Ein österreichischer Auswanderer ist in seinem Haus auf einer Insel vor dem zentralamerikanischen Belize bei einem Raubüberfall angeschossen worden. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag unter Berufung auf die Facebook-Seite des Mannes. 21 Kugeln, vermutlich Schrot, hätten ihn bei der Tat am Freitag getroffen, aber er habe überlebt.

"Mit dramatischen Facebook-Beiträgen" rief der Niederösterreicher um Hilfe, hieß es in dem Online-Artikel. Er verliere Blut, sein Hund sei tot. Mehrere Angreifer hatten demnach mit Gewehren das Haus überfallen, "feuerten Salven auf Fenster, Türen und Wände". Der Mann verbarrikadierte ein Zimmer, die Räuber seien mit dem Boot des Aussteigers geflüchtet. Auf die Notrufe wurde reagiert, die Polizei eilte vom Festland aus zu Hilfe und brachte das Opfer in ein Krankenhaus.