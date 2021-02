Österreichischer Filmpreis wird am 8. Juli im Globe Wien vergeben

Wiener Filmpreis an Hausner und Kerekes Der Wiener Filmpreis, der heuer erstmals in den beiden Kategorien Spielfilm und Dokumentarfilm verliehen wird, geht an "Lourdes" von Jessica Hausner und "Cooking History" von Peter Kerekes. Das teilte die Viennale heute, Mittwoch, im abschließenden Pressegespräch in Wien mit.