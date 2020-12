Österreichs EU-Abgeordnete gratulieren zum Sacharow-Preis

Sagartz, Vollath und Waitz würdigen Einsatz von Tichanowskaja und weiteren weißrussischen Oppositionellen

Österreichische EU-Abgeordnete gratulieren der weißrussischen Opposition zum Sacharow-Menschenrechtspreis, der am Mittwoch vom EU-Parlament vergeben wird. Der ÖVP-Europaabgeordnete Christian Sagartz, die SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath und Thomas Waitz von den Grünen würdigten die Preisträger für ihren Kampf um Demokratie nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 9. August, die zu einem Aufstand gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko geführt hatten.

Sagartz, stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses für Menschenrechte, betonte, dass die frühere Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja, ihre Mitstreiterinnen und Unterstützer unermüdlich um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in Weißrussland (Belarus) ringen - unter der Gefahr, durch die Schergen Lukaschenkos verprügelt, verschleppt und gefoltert zu werden. "Mit dem Sacharow-Preis honoriert das Europaparlament diesen bewundernswerten, riskanten und konsequenten Einsatz, der zu einem ganz großen Teil von mutigen Frauen getragen wird. Er ist ein klares Signal der Unterstützung für die Menschen in Belarus gegen das brutale Lukaschenko-Regime, das die Menschenrechte mit Füßen tritt", betonte Sagartz in einer Aussendung.

"Der Sacharow-Preis soll die Menschen in ihrem unermüdlichen und mutigen Begehren nach Meinungsfreiheit, fairen Wahlen und demokratischen Grundrechten ehren und bestärken", ergänzte Vollath, ebenfalls Mitglied im Menschenrechtsausschuss. "Es ist ein lauter und deutlicher Ruf für Freiheit und Demokratie in ganz Europa, den wir als Europäisches Parlament unterstützen". Vollath wies darauf hin, dass die breite Oppositionsbewegung in Weißrussland (Belarus) alle Alters- und Gesellschaftsschichten umfasst, "besonders aber vom Engagement furchtloser Frauen getragen wird".

Waitz rief anlässlich der Vergabe des Sacharow-Preises zur Unterstützung der weißrussischen Opposition auf: "Es ist Zeit für einen demokratischen Wandel. Weiterhin gehen jede Woche Menschen auf die Straße und kämpfen unter Lebensgefahr für ihr Land. Ihnen gebührt höchsten Respekt und unsere Solidarität", erklärte Waitz und ergänzte: "Die EU wird die belarussische Opposition in ihren Demokratiebestrebungen weiterhin unterstützen."