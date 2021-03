Österreichs Kfz-Industrie dürfte 2022 Vorkrisenniveau erreichen

Im Coronajahr 2020 gab es laut Bank Austria einen Produktionseinbruch von 16,1 Prozent - Heimische Firmen besser unterwegs als Konkurrenz in Europa - Forschungsausgaben machen sich bezahlt

Die österreichische Kfz-Zulieferindustrie hat das Krisenjahr 2020 besser überstanden als die meisten großen europäischen Autoherstellerländer. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Branchenbericht der Bank Austria betrug das Produktionsminus hierzulande 16,1 Prozent, der EU-Schnitt lag bei 22 Prozent. Für heuer ist mit einem stärkeren Zuwachs zu rechnen, das Vorkrisenniveau dürfte die heimische Branche aber erst 2022 erreichen.

Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf sieht die österreichische Kfz-Industrie auch angesichts des Strukturwandels in der Branche - Stichwort verpflichtende CO2-Reduktion - gut gerüstet. "Österreichs Kfz-Zulieferindustrie sollte vom Naheverhältnis vor allem zu den deutschen Premiumherstellern auch langfristig profitieren und die sehr gute internationale Wettbewerbsposition schützen können. Der Expansionsspielraum der Branche wird allerdings enger."

Bisher hätten die Autobauer und -zulieferer in Österreich und Deutschland die im Vergleich zu Osteuropa sehr hohen Personalkosten mit starken Produktivitätsgewinnen ausgleichen können. Die österreichischen Kfz-Teilehersteller waren dabei laut Bank Austria noch etwas stärker unterwegs. Hierzulande legte die Wertschöpfung pro Beschäftigtem seit 2008 um 50 Prozent zu, in Deutschland um 31 Prozent. Zu verdanken dürfte das den hohen Innovationsausgaben sein, so die UniCredit-Tochterbank. Die Österreicher investierten 4,2 Prozent des Branchenumsatzes in Forschung und Entwicklung (F&E), die Deutschen mehr fünf als Prozent - beides deutlich mehr als alle anderen größeren Hersteller in Europa.