Österreichs Motorsport trauert um Walter Lechner

Motorsport-Legende nach schwerer Krankheit im 71. Lebensjahr verstorben - Rennfahrer und erfolgreicher Teamchef - Beide Söhne ebenfalls im Geschäft

Die internationale Motorsport-Welt trauert um Walter Lechner. Der österreichische Ex-Rennfahrer und Teamchef von Lechner Racing ist 71-jährig einer schweren Krankheit erlegen. Das gab das Team am Mittwoch auf sozialen Medien bekannt. Lechners Söhne Robert und Walter jun. waren ebenfalls Rennfahrer und sind ins Familien-Business integriert.

Der 1949 in St. Pölten geborene, in Wien aufgewachsene und großteils in Salzburg lebende Walter Lechner startete seine Karriere in den 1970er-Jahre in diversen Formelklassen. Er fuhr später Interserie und trat im Rahmen der Sportwagen-WM auch mehrmals in Le Mans an. Lechner trat auch in Übersee an und gewann zudem die österreichische Tourenwagen-Meisterschaft. 1996 beendete er seine Karriere. Danach kümmerte er sich um seine legendäre Rennfahrer-Schule - bei ihm lernten etwa Stefan Bellof oder Roland Ratzenberger - sowie Lechner Racing, das inzwischen eines der erfolgreichsten Teams des im Rahmen der Formel 1 ausgetragenen Porsche Supercups geworden ist.

Zuletzt war Lechner vor allem im Mittleren Osten aktiv. Die Streckenbetreiber von Bahrain bezeichneten den Sympathieträger aus Österreich auf Twitter als Renn-Visionär in Bahrain, aber auch weltweit. Lechners Söhne wollen das erfolgreiche Unternehmen Lechner Racing weiterführen. Robert Lechner ist zudem im ORF immer wieder als Co-Kommentator bei Formel-1-Rennen tätig.