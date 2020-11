Ötscherlifte entscheiden nächste Woche über Betrieb

Vorbereitungen auf Wintersaison aktuell fortgesetzt

Die Ötscherlift Gesellschaft m.b.H. will kommende Woche bekanntgeben, ob in der Wintersaison der Betrieb hochgefahren werden soll. "Aufgrund der aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen wird die Entscheidung [...] auf die nächste Gesellschaftersitzung in einer Woche vertagt", teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Das Land Niederösterreich hatte am Donnerstag Pläne der Schröcksnadel-Gruppe kritisiert, den Betrieb in der Skisaison nicht aufzunehmen. Während das Land 40 Prozent der Gesellschaft besaß, fungierte die Unternehmensgruppe als Mehrheitseigentümer und war darum nicht auf die Zustimmung des Landes angewiesen. "Die Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die Wintersaison 20/21 werden wie geplant fortgesetzt", wurde in der Aussendung betont.