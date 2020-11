ÖVP Burgenland kritisiert Kündigung der Sicherheitspartner

Die ÖVP Burgenland hat am Freitag kritisiert, dass die Landessicherheitszentrale (LSZ) aufgrund der Einstellung des Pilotprojekts "Sicherheitspartner" alle 29 dort beschäftigten Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet hat. Die Lage am Arbeitsmarkt sei angespannt und für die Bewältigung der Coronakrise werde derzeit "jede helfende Hand benötigt", betonte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

Warum die SPÖ-Landesregierung nur elf Sicherheitspartner in den Landesdienst übernehme und die anderen nicht, sei unverständlich. Diese könnten etwa für Aufgaben wie das Contact Tracing eingesetzt werden. "Die Kündigungen in der derzeitigen Situation sind eine Schande. Wo ist das soziale Gewissen der SPÖ?", so Fazekas.