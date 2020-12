ÖVP-Kritik nach Posting von niederösterreichischem FPÖ-Gemeinderat

Fotomontage von Konzentrationslager Auschwitz mit Aufschrift "Testen macht frei" als Stein des Anstoßes - Parteiausschluss gefordert

ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior hat am Mittwoch Kritik an der FPÖ geübt. Stein des Anstoßes war ein mit Corona verbundenes Posting von Hannes Grenl, einem Gemeinderatsabgeordneten der Freiheitlichen in Bischofstetten (Bezirk Melk). Der Lokalpolitiker hatte eine Fotomontage des Konzentrationslagers Auschwitz mit der Aufschrift "Testen macht frei" in einer WhatsApp-Gruppe der Gemeinderäte publiziert, wie die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") berichteten.

"Seit Herbert Kickl innerparteilich die Macht übernommen hat, scheint die FPÖ die Abgrenzung zum rechtsextremen Rand komplett aufgegeben zu haben", konstatierte Melchior dazu in einer Aussendung. Der Parteimanager forderte einen Ausschluss Grenls aus der FPÖ.