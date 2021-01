ÖVP nach Sektionschef-Freispruch mit neuer Kritik an WKStA

Justizsprecherin Steinacker fordert Untersuchungen gegen Korruptionsstaatsanwaltschaft - Oberstaatsanwaltschaft verteidigt Korruptionsermittler

Die ÖVP schießt sich nach dem Freispruch dreier Spitzenbeamte des Innenministeriums neuerlich auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein. ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker kritisierte, dass die Anklagebehörde mit dem Verzicht auf ihre Nichtigkeitsbeschwerde bis zum Ende der Einspruchsfrist gewartet und so mit der Angst der Beschuldigten gespielt habe. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nimmt die Korruptionsstaatsanwaltschaft allerdings in Schutz.

Die Sektionschefs waren bereits im Juli im Zweifel vom Untreuevorwurf freigesprochen worden. Die WKStA hatte die Spitzenbeamten im Zusammenhang mit der Verwendungen von Mitteln des 2017 aufgelösten und bis dahin vom Innenministerium verwalteten Wiener Stadterweiterungsfonds wegen Untreue angeklagt. Der ehemalige Fonds-Geschäftsführer und die drei Sektionschefs des Innenministeriums, die gemeinsam das Kuratorium gebildet hatten, waren am 2. Juli vom Wiener Landesgericht im Zweifel von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen worden. Die WKStA meldete damals eine Nichtigkeitsbeschwerde an, verzichtete nun - mehr als ein halbes Jahr später - aber darauf. Damit sind die Freisprüche rechtskräftig.

ÖVP-Justizsprecherin Steinacker warf der Korruptionsstaatsanwaltschaft vor, jahrelang wegen haltloser Vorwürfe gegen die Beamten ermittelt zu haben. Dies müsse untersucht werden, forderte die Abgeordnete - ebenso wie der am Wochenende bekannt gewordene Versuch mehrerer Staatsanwälte, eine Journalistin mit einer Anzeige "mundtot zu machen".

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nimmt die Korruptionsstaatsanwaltschaft allerdings in Schutz. In einer Aussendung verweist die Oberbehörde darauf, dass die Anklage in der Causa Stadterweiterungsfonds in Übereinstimmung sowohl mit ihr selbst als auch mit dem Justizministerium erfolgt ist. Dies gelte auch für die Zurückziehung der Nichtigkeitsbeschwerde. Dass dies erst jetzt geschehen ist, begründete die Oberstaatsanwaltschaft mit einer "sachgerechten Prüfung" und der Dauer des justizinternen Berichtswegs: "Ein bloßes Zuwarten der WKStA bis zum Ende der Rechtsmittelfrist lag daher nicht vor."

Von Parteichef Sebastian Kurz abwärts hatte die ÖVP im vergangenen Jahr immer wieder Kritik an der Vorgehensweise der Korruptionsstaatsanwaltschaft geübt, die in der Casinos-Affäre unter anderem gegen den früheren Finanzminister Hartwig Löger und andere ÖVP-nahe Persönlichkeiten ermittelt.