ÖVP NÖ hat Überwindung von Corona-Pandemie und "Tag danach" im Blick

Bilanz zur Halbzeit der Legislaturperiode - Themen Arbeit, Mobilität, Gesundheit, Familie sowie Umwelt- und Klimaschutz weiterhin im Mittelpunkt

Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat die ÖVP Niederösterreich die Themen Arbeit, Mobilität, Gesundheit, Familie sowie Umwelt- und Klimaschutz als zentrale Arbeitsschwerpunkte der vergangenen zweieinhalb Jahre genannt. Die Themen sollen sich auch angesichts der Corona-Krise nicht ändern, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag. Die Volkspartei müsse beides im Blick behalten, "die Überwindung der Pandemie wie auch den Tag danach".

"Eines ist klar: Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben verändert. Aber sie kann uns sicher nicht davon abhalten, auch in Zukunft alles für unsere Heimat zu geben - da zu sein, zu verstehen, zu helfen und zu handeln", wurde die Landeschefin in einer Aussendung zitiert. "Gemeinsam aus der Krise, miteinander in die Zukunft" wurde von Mikl-Leitner daher als Motto ausgegeben.

Statt einer Halbzeitpressekonferenz als Präsenztermin ging die ÖVP Niederösterreich am Freitag den Weg in die virtuelle Welt. Online präsentiert wurden zwanzig Bezirksvideos und eine Aufnahme für das Bundesland, "um die landesweite Arbeit der letzten zweieinhalb Jahre zu verdeutlichen", wie Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner festhielt.