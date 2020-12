Offener Machtkampf in CDU Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident Haseloff entlässt Innenminister Stahlknecht - Auslöser ist Koalitionsstreit um Erhöhung Rundfunkgebühr - CDU-Landeschef hatte Minderheitsregierung ins Gespräch gebracht

Der Streit über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags hat in Sachsen-Anhalt einen offenen Machtkampf in der CDU ausgelöst: Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) entließ am Freitag Innenminister Holger Stahlknecht, der auch CDU-Landesvorsitzender ist. Als Grund gab die Staatskanzlei an, dass Stahlknecht unabgestimmt in einem Interview einen Bruch der sogenannten Kenia-Koalition mit SPD und Grünen sowie eine Minderheitsregierung ins Gespräch gebracht habe.

Haseloff verfolge aber weiter das Ziel, eine in allen Belangen handlungsfähige Landesregierung anzuführen. In Sachsen-Anhalt soll am 6. Juni 2021 ein neuer Landtag gewählt werden. Denkbar sind nun auch vorgezogene Landtagswahlen, wenn die Koalition zerbrechen sollte.

Auslöser der Krise ist die anstehende Entscheidung über die Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro. Haseloff hatte dem dafür nötigen Staatsvertrag im Kreise der 16 Ministerpräsidenten bereits zugestimmt, aber immer betont, dass er Probleme bei der Umsetzung im Landtag in Magdeburg haben werde. Denn neben der AfD will auch ein Teil der CDU-Fraktion nicht für die Erhöhung stimmen. Die ursprünglich kritische Linkspartei hatte ihre Position geändert.

Im Koalitionsvertrag der Koalition von CDU, SPD und Grünen ist eine "Beitragsstabilität" beim Rundfunkbeitrag festgelegt. "Auch mit der geplanten moderaten Erhöhung gibt es Beitragsstabilität. Mit den 86 Cent mehr im Monat wird nicht einmal die Inflationsrate ausgeglichen", begründete der Grünen-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, in den RND-Zeitungen, warum Grüne und SPD dennoch für eine Erhöhung sind. Beide Parteien haben die CDU davor gewarnt, die Erhöhung zusammen mit der AfD zu Fall zu bringen.

Auch Ministerpräsidenten wie Markus Söder (Bayern, CSU) und Michel Müller (Berlin, SPD) hatten betont, dass es keine Nachverhandlungen an dem Staatsvertrag gebe werde, und hatten Sachsen-Anhalt zu einer Zustimmung aufgefordert. Die Gebührenerhöhung bedarf der Zustimmung aller 16 Landesparlamente.

In der CDU Sachsen-Anhalt gibt es seit längerem einen Richtungskampf. Stahlknecht wollte eigentlich Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen werden, stieß damit aber auf erheblichen Widerstand. Deshalb entschied Ministerpräsident Haseloff, der ein strikter Gegner jeder Zusammenarbeit mit der AfD ist, erneut anzutreten. AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner bezeichnete die Kenia-Fraktion als "Trümmerhaufen". Er warf Haseloff eine Kurzschlussreaktion vor.