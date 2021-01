OGH-Urteil - Bestellung von Meinl-Abwicklern war nicht rechtens

Bestellung durch Handelsgericht Wien hielt auch vor Höchstgericht nicht

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Stellungnahme FMA, Präzisierung des Ablaufs ---------------------------------------------------------------------

Nun hat der Oberste Gerichtshof (OGH) endgültig entschieden: Die Bestellung von zwei Abwicklern für die Anglo Austrian Bank (AAB), besser bekannt unter ihren früheren Namen Meinl Bank, war nicht rechtens, schreibt der "Kurier" (Freitagausgabe). In der Sache hilft das der Bank allerdings nichts mehr, die Abwicklung ist bereits im wesentlichen abgeschlossen.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) wies gegenüber der APA darauf hin, dass die Abwickler für die Bank vom Handelsgericht ausgewählt und bestellt wurden. "Die FMA hat dies beantragt, um sicherzustellen, dass nach dem Konzessionsentzug durch die EZB die Abwicklung der Bankgeschäfte ordnungsgemäß und rechtskonform erfolgt", so ein Sprecher. Das sei zum Schutz der Anleger und Gläubiger geschehen. Grundsätzlich sei es eine nicht endgültig geklärte Frage, wie die Abwicklung einer Bank beaufsichtigt werden soll, nachdem ihr die Konzession entzogen worden ist. Immerhin habe die Bank bei einer Bilanzsumme von 270 Mio. Euro Einlagen von 165 Mio. Euro gehabt, die es zu schützen galt.

Auch um solche Rechtsfragen anzugehen habe die FMA den Weg zum OGH gesucht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte der AAB am 14. November 2019 die Konzession entzogen. Daraufhin bestellte das Handelsgericht auf FMA-Antrag zwei Rechtsanwälte als Abwickler für die Bank, die wenige Wochen danach den Antrag auf Konkurseröffnung einbrachten. Die AAB legte gegen den Beschluss des Handelsgerichts, zwei Aufpasser einzusetzen, Berufung ein. Das Oberlandesgericht Wien hob als zweite Instanz die Entscheidung des Handelsgerichts auf. Gegen dieses Urteil ging die FMA in die Revision beim OGH, um "wesentliche Rechtsfragen" zu klären, so der Sprecher. Dies sei nun geschehen.