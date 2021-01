Ohne Fahrkarte im Zug erwischt: Aggressiver Mann festgenommen

22-Jähriger wollte am Bahnhof Straßwalchen den Zug nicht verlassen - Polizeieinsatz

Ein 22-Jähriger hat sich am Donnerstag am Bahnhof in Straßwalchen (Flachgau) gegenüber Polizisten derart aggressiv verhalten, dass er vorläufig festgenommen wurde. Der Mann und sein 23-jähriger Begleiter fuhren ohne Ticket mit dem Zug von Salzburg nach St. Georgen im Attergau. Das Duo widersetzte sich der Aufforderung, in Straßwalchen auszusteigen. Deshalb wurde die Polizei gerufen. Schließlich beruhigte sich der 22-Jährige. Die Festnahme wurde aufgehoben.