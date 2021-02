Ohne Fahrschein im Bus: Kein Rauswurf mehr von Kindern in Russland

Putin unterzeichnete Gesetz nach Vorfällen

In Russland dürfen künftig Kinder und Jugendliche ohne Fahrschein nicht mehr aus dem Bus oder Zug geworfen werden. Das geht aus einem neuen Gesetz hervor, das Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnete. Nach dem am Mittwoch im Internet veröffentlichten Dokument müssen alle Fahrgäste, die sich auch nachträglich weigern, für ein Ticket zu zahlen, an der nächsten Haltestelle aussteigen. Das gelte aber nicht für Reisende unter 16 Jahren ohne Begleitung von erwachsenen.

In dem Gesetz steht allerdings nicht geschrieben, ob das Schwarzfahren im Nachgang mögliche Konsequenzen für die Eltern hat. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Fälle, dass selbst Kinder im Winter Busse oder Personenzüge verlassen mussten. Ende Jänner griff ein Busfahrer auf der Halbinsel Sachalin einen Schüler ohne Fahrschein an und warf in gewaltsam aus seinem Kleinbus, wie ein Video zeigte. In Nischni Nowgorod etwa 400 Kilometer östlich von Moskau musste ein Schulkind aussteigen, weil seine Bankkarte nicht funktionierte. Es stand bei eisiger Kälte an einer Bushaltestelle. Ein anderer Fahrgast kaufte schließlich für den Schüler ein Ticket.