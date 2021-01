Ohne Führerschein Auto gefahren - Drei Verletzte im Südburgenland

Burschen waren auf Parkplatz unterwegs

Ohne Führerschein hat ein junger Mann am Montagabend auf dem Parkplatz eines Güssinger Einkaufszentrums seine Runde gedreht - und krachte dann gegen einen Betonpfeiler und das Gebäude einer Bank-Servicestelle. Der Unfall forderte drei Leichtverletzte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 22-jährige Lenker und der 19-jährige Autobesitzer wurden angezeigt. Sie wurden ebenso wie der Bursch am Rücksitz verletzt.

Die jungen Männer waren gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz unterwegs, als der Pkw-Lenker offenbar vom Bremspedal abrutschte. Der Autobesitzer gab später an, dass er den Wagen aus "Übungszwecken" seinem Freund überließ. Schließlich musste die Feuerwehr zur Fahrzeugbergung ausrücken und die drei Verletzten wurden von der Rettung ins Krankenhaus Güssing gebracht.