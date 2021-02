Olga Neuwirth und Stevie Wonder erhalten Wolf Prize for Music

Stevie Wonder holte nach 30 Jahren Auszeichnung ab Der US-Musiker Stevie Wonder hat sich nach knapp 30 Jahren die höchste kulturelle Auszeichnung Frankreichs abgeholt. "I just called to say: We love you", sagte der französische Kulturminister Frederic Mitterrand in Anspielung auf ein bekanntes Lied des blinden Musikers bei der Verleihung des Ordens am Samstag in Paris.