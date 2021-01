Olympia: Finnlands Kältepol will sich für Sommerspiele 2032 bewerben

Um auf Klimawandel aufmerksam zu machen

Der finnische Kältepol Salla will sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben. Diese "verrückte" Idee mit der ernsten Botschaft auf die Konsequenzen der Klimaerwärmung hinzuweisen, kündigte der Bürgermeister der Kleinstadt nördlich des Polarkreises am Dienstag an. Werde nicht schleunigst mehr gegen den Klimawandel unternommen, würden Salla und viele andere Orte auf der Welt 2032 nicht mehr in ihrer jetzigen Form existieren, so Ortschef Erkki Parkkinen.