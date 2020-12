Olympia: IOC-Chef Bach gibt Gewichtheben keine Garantie für 2024

Wegen Führungsproblem und hoher Zahl an Dopingfällen

Gewichtheben muss weiter um den Verbleib im Olympiaprogramm fürchten. "Es gibt keine Garantie, dass Gewichtheben die Sommerspiele 2024 in Paris erleben wird, wenn nichts Entscheidendes passiert", sagte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Samstag in einem Interview mit deutschen Medien. "Wir werden es uns gut überlegen müssen." Bei den Gewichthebern gebe es ein Führungsproblem und eine "nicht akzeptable, hohe Zahl von Dopingfällen."

Das IOC hatte bereits Anfang der Woche beschlossen, im Zuge der Reduzierung der Zahl der Wettbewerbe und Teilnehmer der Paris-Spiele im Gewichtheben vier Klassen zu streichen. "Es gibt Fortschritte im Gewichtheben, aber wir werden die Spiele in Tokio auswerten, ob sie schon durchschlagenen Erfolg haben und sich die Dopingkultur geändert hat", erklärte Bach.

Unter der langjährigen Präsidentschaft des inzwischen entmachteten Ungarn Tamas Ajan habe laut einer Untersuchung des kanadischen Juristen Richard McLaren im Gewichtheber-Weltverband (IWF) Korruption geherrscht und seien Dopingfälle vertuscht und verzögert worden.