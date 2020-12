Olympia: IOC-Chef Bach: "Mit Zuversicht ins außerordentliche 2021"

Entschlossenheit, Spiele 2021 zu großartigem Erfolg zu machen - DOSB-Präsident Hörmann sieht für Fall der Absage fatale ökonomische Folgen

IOC-Präsident Thomas Bach hat den Willen zur Austragung der Olympischen Spiele 2021 in Tokio bekräftigt. "Überall gibt es große Entschlossenheit, diese Olympischen Spiele zu einem großartigen Erfolg zu machen und zum Licht am Ende des Corona-Tunnels, in dem wir uns leider noch befinden", sagte der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees in einer Videobotschaft für die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag.

"Deshalb können wir mit Zuversicht auf diese Olympischen Spiele und die Eröffnungsfeier am 23. Juli nächsten Jahres in Tokio schauen.", fügte der 66-Jährige an. "Lassen Sie uns mit Zuversicht in dieses außerordentliche Olympia-Jahr 2021 schauen und zeigen, dass der Sport in der Lage ist, seine Rolle in der Gesellschaft zu spielen und für eine bessere Gesellschaft zu sorgen."

Für den Fall der Absage der Olympischen Sommerspiele in Tokio auch 2021 sieht DOSB-Präsident Alfons Hörmann fatale ökonomische Folgen für den internationalen Sport. "Wenn die Spiele nicht stattfinden sollten oder gar zweimal hintereinander nicht, dann hätte das finanzielle Auswirkungen auf allen Ebenen quer durch den Weltsport, die sich die meisten gar nicht vorstellen können", sagte Hörmann.

Wenn die Gelder des Internationalen Olympischen Komitees nicht mehr an die Nationalen Olympischen Komitees und die internationalen Spitzenverbände fließen würden, "wird relativ schnell an jedem einzelnen Stützpunkt erkennbar werden, dass deutlich weniger Geld aus den Olympischen Spielen ins System kommt", erklärte Hörmann. Die Tokio-Spiele sind wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Bereits für Februar 2022 sind die Winterspiele in Peking geplant.