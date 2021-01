Olympia: IOC-Chef: Festhalten an Tokio-Plan "nicht unverantwortlich"

OK-Mitglied Takahashi: Ohne USA-Unterstützung kein Olympia im Juli

IOC-Präsident Thomas Bach hat Kritik an den Bemühungen um eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio am Mittwoch zurückgewiesen. "Es ist ganz sicher nicht unverantwortlich", betonte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees. Bach verwies auf die Pläne für vielfältige Corona-Maßnahmen für die Sommerspiele und die Vielzahl internationaler Sportereignisse, die in den vergangenen Monaten schon veranstaltet wurden.

Das IOC sei "voll darauf konzentriert und verpflichtet", die Spiele auszutragen. Dies sei auch die Haltung aller 206 Nationalen Olympischen Komitees, der Weltverbände und der Athletengemeinde sowie der japanischen Gastgeber, sagte Bach. Spekulationen um eine Absage der bereits um ein Jahr verschobenen Tokio-Spiele würden den Sportlern schaden. "Unsere Aufgabe ist es, die Spiele zu organisieren, nicht, sie abzusagen", bekräftigte Bach. Die Sommersportverbände hatten sich zuvor "einstimmig" für eine Austragung ausgesprochen.

Geht es nach Haruyuki Takahashi, seines Zeichens Mitglied des Tokio-Organisationskomitees und ausgestattet mit einem sagenumwobenen Ruf als Lobbyist, dann kommt es bei der Olympia-Austragung vorwiegend auf die Unterstützung der USA an. "Es liegt an den USA. Ich hasse es, das zu sagen, aber (IOC-Präsident) Thomas Bach und das IOC sind nicht diejenigen, die über die Spiele entscheiden", sagte Takahashi dem "Wall Street Journal". "Sie haben nicht das Level an Leadership." Der neue Präsident der USA, Joe Biden, habe angesichts der Coronavirus-Pandemie selbst alle Hände voll zu tun. "Aber wenn er eine positive Aussage über die bevorstehenden Olympischen Spiele machen würde, dann würden wir ein starkes Momentum gewinnen", erklärte Takahashi.

Das IOC indes will in der kommenden Woche ein detailliertes Handbuch veröffentlichen, in dem die Bedingungen für Spiele unter Corona-Bedingungen festgelegt sind. Ob Zuschauer zugelassen werden, könne er nicht sagen, ließ Bach wissen. Spekulationen über eine Verlegung der Spiele ins Jahr 2022 oder einen Umzug in eine andere Stadt lehnte der 67-jährige Deutsche ab.

Umfragen zufolge spricht sich eine klare Mehrheit der Japaner derzeit dafür aus, das die Spiele nicht in diesem Sommer stattfinden. "Ich kann jeden verstehen, der Bedenken wegen Olympischer Spiele hat, während er im Lockdown lebt. In diesen Umständen ist es schwer, sich Olympische Spiele vorzustellen", sagte Bach. Er fügte indes hinzu: "Die Verantwortung einer Regierung und des IOC ist es, über diese Umstände hinauszublicken."