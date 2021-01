Olympia: Italien versucht Sanktionen für Tokio zu verhindern

IOC bemängelte, dass CONI nicht unabhängig genug vom Staat sei

Italiens Regierung hat in letzter Minute ein wichtiges Dekret verabschiedet, um den italienischen Olympiateilnehmern in Tokio ihre Fahne und Hymne zu sichern. Mit dem Dekret sollen Änderungen in der Personalplanung umgesetzt werden, die dem Nationalen Olympischen Komitee Italiens (CONI) wieder mehr Autonomie zusichern, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Die Entscheidung kam kurz vor der Sitzung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an kommenden Mittwoch. Die Exekutive will über die Situation von CONI sprechen, wie das IOC der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mitteilte. Das Dekret werde dabei berücksichtigt.

Wenn das IOC Sanktionen erließe, könnte das bedeuten, dass Italien bei den wegen Corona auf dieses Jahr verlegten Olympischen Spielen in Tokio ohne Fahne antreten muss und die Hymne des Mittelmeerlandes nicht gespielt wird. Medienberichten zufolge telefonierte CONI-Präsident Giovanni Malago am Dienstag mit IOC-Chef Thomas Bach, um ihm mitzuteilen, dass mit dem Dekret die Autonomie von CONI wieder gewährleistet sei.

Das IOC hatte zuvor bemängelt, dass das CONI nicht unabhängig genug vom Staat sei. Im Jahr 2018 hatte die Mitte-Rechts-Regierung in Italien die Firma Sport e Salute (Sport und Gesundheit) gegründet. Ihr wurden Aufgaben von CONI übertragen, weshalb der Verband aus Sicht des IOC nicht mehr unabhängig genug von staatlicher Kontrolle war. Es hatte lange Zeit Änderungen gefordert, denen Italien bis zuletzt nicht nachgekommen war. Dem Dekret zufolge sollen nun unter anderem Mitarbeiter der Sport e Salute wieder zu CONI wechseln.