Olympia: Menschenrechtler werfen IOC vor, Lage in China zu ignorieren

China hatte sich bei Vergabe dazu verpflichtet, Menschenrechte einzuhalten

Eine Gruppe von Vertretern ethnischer Minderheiten in China werfen dem Internationalen Olympischen Komitee vor, die Lage im Land vor den Winterspielen 2022 in Peking zu ignorieren. Die Nachrichtenagentur AP zitierte aus einem offenen Brief der Menschenrechtsgruppen an IOC-Präsident Thomas Bach und IOC-Mitglied Juan Antonio Samaranch Jr. Das IOC habe "die Augen vor den weitverbreiteten und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch die chinesischen Behörden verschlossen".

Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis zum 20. Februar 2022 in Peking statt. Der Spanier Juan Antonio Samaranch Jr., Sohn des ehemaligen IOC-Chefs Juan Antonio Samaranch, überwacht die Vorbereitung auf die Spiele. Die Menschenrechtsgruppen vertreten Tibeter, Uiguren und andere Gruppen aus Hongkong. Sie forderten das IOC auf, Belege vorzulegen, nach denen China sich an die Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte hält, die es bei der Vergabe der Spiele 2015 eingegangen ist.

In einer Stellungnahme des IOC an AP hieß es, dass Menschenrechtsfragen mit der Regierung und den lokalen Behörden in China besprochen worden seien. Es habe "Zusicherungen" erhalten. Um was für Zusicherungen es handelt, schrieb das IOC demnach nicht.