Olympia: Neues Kreativteam für Eröffnungs-/Schlussfeier in Tokio 2021

Chef Sasaki stellt Zeichen von "Durchbruch oder Hoffnung" in Aussicht

Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele in Tokio haben am Mittwoch ein neues für Eröffnungs- und Schlussfeier zuständiges Kreativ-Team präsentiert. Chef des Teams ist Hiroshi Sasaki, bisher einer von sieben Hauptverantwortlichen für diese Events. Ein wesentlicher Teil der neuen Planungen sind Covid-19-Schutzmaßnahmen. Laut Sasaki sollen die Zeremonien vereinfacht werden, die Bedingungen seien aber ziemlich hart. Es müssen wo möglich Kosten eingespart werden.

Sasaki gab über die Planungen nicht viel preis. Die Zeremonien seien aber eine Möglichkeit, der Welt in der Pandemie eine Nachricht von "Durchbruch oder Hoffnung" zu geben. Am Dienstag hatten die Organisatoren bekanntgegeben, dass sie 900 Mio. Dollar (735,35 Mio. Euro) investieren, um dem Virus bei den Spielen Einhalt gebieten zu können. Die um ein Jahr verschobenen Olympischen Sommerspiele in Japan sind nun für 23. Juli bis 8. August 2021 angesetzt.