Olympia: ÖOC-Präsident Stoss: "Motivation kann man schlecht erkaufen"

Geld aus NPO-Unterstützungsfonds "lebensnotwendig" - Schäden für Sport noch nicht abschätzbar - Keine Impfempfehlung für Tokio 2021

Interview der APA - Austria Presse Agentur mit Karl Stoss, dem Präsidenten des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC), über das Sportjahr 2020 im Schatten der Coronakrise, die Arbeit von IOC-Präsident Thomas Bach und die Zukunft der Olympischen Spiele. Außerdem nahm er zur Dopingproblematik und der finanziellen Situation im ÖOC Stellung.

APA: Wie groß werden die Schäden für den österreichischen Sport sein?

Stoss: "Was das Finanzielle betrifft, darf man ein Lob aussprechen an das Sportministerium, an die Regierung. Aus dem NPO-Unterstützungsfonds sind 43 Millionen an den österreichischen Sport geflossen. Aber Geld allein wird nicht reichen, denn man muss ja auch die Motivation hochhalten und die kann man schlecht erkaufen. Das gilt für die Funktionäre, Trainer, Betreuer und vor allem für die Sportlerinnen und Sportler. Ich verstehe großteils die Maßnahmen der Regierung, aber nicht dass die Bewegung so stark eingeschränkt wurde. Der Aufbau und Erhalt der Immunität beginnt immer bei einem selbst, also möglichst viel Sport und Bewegung an der frischen Luft machen. Wie weitreichend die Schäden sein werden, kann man heute noch nicht abschätzen."

APA: Spitzensport findet aber auch im harten Lockdown statt.

Stoss: "Ja, das funktioniert relativ gut. Die Sportler haben unter strengen Auflagen Zugang zu den Olympia-Sportstätten, mit großer Vorsicht und Rücksichtnahme wird trainiert. Summa summarum muss man sagen, die 43 Millionen sind lebensnotwendig. Ob die Hilfen ausreichen werden, hängt davon ab, wie lange das noch dauern wird. Allerdings kommen bei den vielen Tausenden Vereinen mehr und mehr die Sponsoren abhanden. Denen geht es wirtschaftlich auch nicht blendend."

APA: Sie haben die Motivation angesprochen. Droht Gefahr, dass viele Junge oder sogar eine Generation an Sportlern verloren gehen wird?

Stoss: "Das glaube ich nicht, denn Schüler und Jugendliche sind sehr stark abhängig vom Elternhaus. Wenn das die Kinder begleitet und motiviert, die Talente sieht und diese auch fördert, dann wird das auch in Zukunft beibehalten werden. Ich glaube nicht, dass jemand den Hut drauf wirft, weil er nicht mehr alle Möglichkeiten hat. Wenn jemand älter ist, liegt es an der Eigenverantwortung. Ich glaube nicht, dass sich Sportler von persönlichen Einschränkungen entmutigen lassen."

APA: Welche Folgen hätte die Absage der Olympischen Spiele in Tokio?

Stoss: "Das hätte katastrophale Auswirkungen. Wobei ich und das gesamte IOC nicht von einer Absage ausgehen. Das Schönste und Beste wäre unbeschwertes Reisen. Es wird aber von Seiten des Organisationskomitees auch davon gesprochen, massiv Impfungen durchzuführen. Der wirtschaftliche Schaden einer Absage wäre katastrophal, weil jedes der 206 Nationalen Olympischen Komitees auch direkt von den Einnahmen der Sponsoren und Fernsehübertragungen lebt. Das gilt auch für die internationalen Sportverbände und die Olympia-Veranstalter bzw. Tausende Athletinnen und Athleten, die direkt gefördert werden. Wenn die IOC-Mittel nicht fließen, heißt es den Gürtel ganz dramatisch enger zu schnüren. Dem IOC ist es bisher gelungen, alle Sponsoren bei der Stange zu halten. Es glauben sehr viele daran, dass es eine vorübergehende Pandemie ist, die die Menschheit in den Griff bekommt. Und dass sich dann das Leben wieder halbwegs normalisiert. In welchem Ausmaß das bis zum Sommer hin gelingt, sei dahingestellt. Dass mit Impfungen auch in Europa begonnen wurde, ist ein positives Signal."

APA: Wird das ÖOC an die Athleten aus dem Olympiakader und Betreuer eine Impfempfehlung aussprechen?

Stoss: "Wir werden den medizinischen Beirat stark involvieren, es wird eine Task Force geben. Wir werden keine Empfehlung aussprechen, schon gar keine Verpflichtung. Das ist jedem Individuum selbst überlassen, das wäre ein sehr starker Eingriff in den persönlichen Bereich. Wenn Impfungen zu einem massiven Rückgang der Infektionen führen sollten, glaube ich, dass es in Zukunft vielleicht auch sein wird, dass man ohne Covid-19-Impfung nicht fliegen darf."

APA: Bei den Tokio-Spielen könnte für die Athleten außerhalb des Wettkampfes Maskenpflicht bestehen. Ist das bei zu erwartenden Temperaturen über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gesundheitlich zumutbar?

Stoss: "Das wird wahrscheinlich unausweichlich sein, dass das gefordert wird. Beispielsweise im Olympischen Dorf wird man ohne Maskenschutz nicht auskommen. Die Bevölkerung in Asien ist das schon lange gewöhnt, mit Masken öffentliche Bereiche und Transportmittel zu betreten. Daran werden wir uns in Europa mehr und mehr gewöhnen müssen, es wird in Zukunft ein Bestandteil im Alltag bleiben."

APA: Thomas Bach wird als IOC-Präsident wiedergewählt werden. Wie hat er seine Sache bisher gemacht?

Stoss: "Es war sicherlich keine leichte Phase für ihn, nehmen wir nur den Dopingskandal in Russland. Thomas Bach hat sehr viel bewegt, wir haben deutlich mehr Sponsoreneinnahmen, das Geld brauchen die kleineren olympischen Organisationen sehr stark. Und auch sein Insistieren am Festhalten der Agenda 2020: Man nehme die Frauenquote, in Tokio haben wir 48,8 Prozent. Vollkommene Gleichheit haben wir 2024 in Paris, wo wir 5.250 weibliche und 5.250 männliche Athleten haben werden. Das muss Standard werden, leider ist es in vielen Köpfen noch nicht so weit. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Da hilft nur eine entsprechende Penetranz, und die hat Thomas Bach immer mitgebracht und bei jedem Meeting mit dem Finger darauf gedeutet."

APA: Sie sitzen ja in der entsprechenden Kommission, die sich mit diesen Themen befasst.

Stoss: "Ich bin Chair der Olympic Programme Commission, wir sind für das sportliche Programm mitverantwortlich, die Letztentscheidung treffen Executive Board und IOC-Session. Mir war es ein sehr großes Anliegen, sich mit 48,8 Prozent nicht zufriedenzugeben. 18 von 22 Fachverbänden haben es geschafft, eine völlige Geschlechtergleichheit herzustellen. Wir haben die Anzahl der Events und Athleten gekürzt, wir müssen in diesem Zeiten auch besonders auf die Kosten achten. Die Reduktion ist vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber ein wichtiger Schritt."

APA: Einige Sportarten stehen unter besonderer Beobachtung.

Stoss. "Die festgeschriebene Governance muss ernst genommen werden. Es gibt mit Boxen und Gewichtheben zwei Sommersportfachverbände, die deutlich gegen die Regularien verstoßen haben, einerseits durch Korruption, andererseits durch Dopingfälle. Die haben von unserer Kommission die stärksten Kürzungen hinnehmen müssen. Das Exekutive Board behält sich vor, die Entscheidung über die Anzahl der Athleten erst zu treffen, wenn die geforderten Strukturmaßnahmen umgesetzt sind. Weiters war mir ein großes Anliegen, dass wir neben dem Festhalten an historischen Wettkampfarten mit langer Tradition auch neue Sportarten bringen. Breakdance, Skateboarding, Sportklettern, Surfen werden zumindest bei den Jugendlichen große Aufmerksamkeit erregen. Die meisten dieser neuen Sportarten können urban stattfinden, in Parks oder vor dem Eiffelturm."

APA: Hat die Coronakrise mit dem weltweiten Sportstillstand die Dopingproblematik befeuert? Wie fair werden die Spiele in Tokio?

Stoss: "Ich hoffe nicht, dass sie etwas befeuert hat, sondern das Gegenteil bewirkt hat. Es war keine Notwendigkeit da, sich in Wettkämpfen zu messen, weil keine stattgefunden haben. Das ist aber eine Wunschvorstellung, ob das tatsächlich so ist, kann ich weder belegen, noch widerlegen. Man kann nur appellieren, vom Doping Abstand zu nehmen, weil es unglaublich schädlich für die eigene Gesundheit ist und weil es am Ende des Tages nichts bringen wird, weil man früher oder später auf jeden Dopingfall aufmerksam wird. Nichts bleibt unentdeckt. Leider sind die Dopingmethoden den Forschungsmethoden etwas voraus. Aber die Proben von Olympischen Spielen werden eingefroren und nachevaluiert, da ist man auf viele Fälle draufgekommen und hat Medaillen aberkannt."

APA: Wie stemmt das ÖOC finanziell die Situation? Auf Tokio 2021 folgt ein halbes Jahr später Peking 2022, dazu kommen Nachwuchs- und Europaspiele.

Stoss: "Bis 2024 haben wir noch zehn olympische Events. Die Beschickungskosten von Tokio und Peking verlangen vom ÖOC einen Aufwand von rund sechs Millionen, das ist enorm viel Geld. Werbe- und Marketingauftritte unserer Athleten auch im Lockdown sollen den Sponsoren zeigen, dass wir in schlechten Zeiten zu ihnen stehen, genauso wie wir hoffen, dass auch viele Sponsoren in schlechten Zeiten zu uns stehen. Wir haben zum Teil sehr schwierige Verhandlungen mit Sponsoren, auch was die Ausstattung für Peking betrifft. Wir versuchen eine sparsame Politik und arbeiten auch in unserem Büro kostenaufmerksam. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit der Unterstützung von Regierung, Sportministerium, der Bundessport GmbH und der Sporthilfe insgesamt halbwegs gut über die Runden und mit einem blauen Auge davonkommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, die Beschickungen vollinhaltlich vorzunehmen und wir unsere Besten zu den Spielen senden können und damit auch möglichst viele Erfolge für Österreich zu erzielen."

APA: Apropos Frauen-Quote. Wie sieht es im ÖOC aus?

Stoss: "Da müssen wir warten, bis die nächste Generalversammlung stattfindet und ein neuer Vorstand gewählt wird. Und dann hoffen wir, dass von den Verbänden auch Damen bestimmt und genannt werden. Wenn ich einen Beitrag leisten kann und mein Präsidentenamt einer Dame mal übergeben darf, würde mich das sehr glücklich machen. In der Administration können wir das selbst bestimmen, da überwiegen bei uns die Frauen."

(Das Gespräch führte Birgit Egarter/APA)