Inmitten der Diskussion um die mögliche Absage der Olympischen Sommerspiele in Tokio ist einer der im März geplanten Testbewerbe aufgrund der angespannten Corona-Situation in Japan verschoben worden. Die betroffene Olympiaqualifikation im Synchronschwimmen soll aber Anfang Mai am Olympia-Schauplatz nachgetragen werden, wie der Schwimm-Weltverband FINA mitteilte.