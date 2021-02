Die USA haben noch keine endgültige Entscheidung über die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking getroffen. Das sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses am Donnerstag, nachdem republikanische Abgeordnete gefordert hatten, die Winterspiele im Februar 2022 zu boykottieren. "Es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, und natürlich würden wir das Olympische Komitee der USA um Rat fragen", sagte Jen Psaki, Pressesprecherin des Weißen Hauses.