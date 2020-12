Olympia: USA wollen Sportler gegen Rassismus protestieren lassen

Olympisches und Paralympisches Komitee der USA empfehlen IOC Regelanpassung

Das Olympische und Paralympische Komitee der USA setzt das IOC beim Thema Proteste gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit unter Druck. US-Athleten sollen zukünftig weder bei Olympischen Spielen, den Paralympics oder den nationalen Ausscheidungswettkämpfen bestraft werden, wenn sie "respektvoll" gegen Missstände demonstrieren.

Die Arbeitsgruppe des USOPC empfahl laut einer am Donnerstag veröffentlichen Mitteilung zudem, die umstrittene Regel anzupassen, die diese Proteste bei Olympischen Spielen und den Paralympics derzeit verbietet. Dass sich die USA als olympisches Schwergewicht so klar positionieren, ist ein eindeutiges Signal an das Internationale Olympische Komitee.

"Die Stummschaltung von Athleten während der Spiele steht in starkem Kontrast zur Wichtigkeit, Teilnehmer zuerst als Menschen und dann als Athleten anzuerkennen", hieß es in dem an das IOC gerichtete Empfehlungsschreiben der Arbeitsgruppe. "Athleten zu verbieten, ihre Sicht während der Spiele frei zu zeigen, insbesondere die von historisch unterrepräsentierten und minderwertig behandelten Gruppen, trägt dazu bei, Athleten zu entmenschlichen, und widerspricht Schlüsselwerten von Olympia und den Paralympics."

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai, der in der Gewalt eines weißen Polizisten starb, haben sich Sportler in den USA deutlich wie nie gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt gegen Schwarze positioniert. "Das USOPC wertschätzt die Stimmen aus dem Team USA und glaubt an deren Recht, sich für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus einzusetzen", sagte USOPC-Geschäftsführerin Sarah Hirshland.