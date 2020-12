Olympia: Weitere Nachtests von Dopingproben der Winterspiele 2014

Rund die Hälfte aller Proben wird bis Mitte 2021 nochmals kontrolliert

Die Internationale Test-Agentur (ITA) startet im Auftrag des IOC einen groß angelegten Nachtest von Dopingproben der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi. Die Wichtigkeit eines derartigen Programms wird durch mehr als 130 aufgedeckte Verstöße bei neuerlichen Analysen der Proben der Olympischen Sommerspiele 2008 und 2012 untermauert.

Neuerliche, spätere Analysen hätten sich als eine der wirksamsten Strategien erwiesen, um saubere Athleten zu schützen und Doping zu verhindern, schrieb die ITA in einer Mitteilung am Mittwoch. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte nach später bestätigten Manipulationsvorwürfen gegen russische Anti-Doping-Behörden in Sotschi bereits im Jahr 2016 hunderte Proben von russischen Aktiven nochmals testen lassen. Nun wird das Programm auf alle Nationen und Sportarten ausgedehnt, mehr als die Hälfte aller Proben der Winterspiele 2014 soll nochmals geprüft werden.

Man werde eine "intelligente Auswahl aufgrund von dopingbezogenen Informationen über Länder und Sportarten seit Sotschi" treffen, teilte die ITA mit. Speziell beim Nachweis von verbotenen Steroiden und Hormonen habe man seither große Fortschritte erzielt. Die Proben sollen bis Jahresmitte 2021 im Labor in Lausanne ausgewertet werden. Neuerliche Tests und entsprechende Sanktionen sind laut Code der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bis zehn Jahre nach einem Bewerb möglich.

In Sotschi hatte auch der folgenschwere Dopingskandal um den österreichischen Skilangläufer Johannes Dürr seinen Ausgang genommen.