Olympia: Zwei Planungszyklen, viele Deadlines: "Volle Kraft voraus"

Letzte Details für Peking-Bekleidung werden geklärt - ÖOC hofft im März auf Informationen bezüglich internationaler Gäste in Tokio

Am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking, zuvor soll aber noch Sommer-Olympia in Tokio stattfinden. Während das Österreichische Olympische Komitee beispielsweise die Einkleidung für Japan mit dem unverändert bestehenden Logo "Tokyo 2020" seit Monaten in der Heeresbekleidungsanstalt Brunn am Gebirge gelagert hat, müssen bereits die Bestellungen für China finalisiert werden. Doppelgleisig fährt man auch im Bereich Quartiere und Ticketing.

"Wir befinden uns in zwei Planungszyklen und beide sind in der letzten Phase, eine Deadline folgt auf die nächste", erklärte ÖOC-Marketingleiter Florian Gosch im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Aber es gelte nur das Motto "Volle Kraft voraus", denn alle Entscheidungsträger - Internationales Olympische Komitee, Japanische Regierung und Organisationskomitee - halten an den Plänen für die Durchführung der Sommerspiele fest.

Die Devise "Nach Tokio ist vor Peking" gilt wegen der Verschiebung der Sommerspiele wegen der Corona-Pandemie auf heuer nur noch bedingt. Denn die letzten Details und Stückzahlen für die Bekleidung bei den nächstjährigen Winterspielen müssen wegen der Produktions-Vorlaufzeiten noch in diesem Februar festgelegt werden. Aus wirtschaftlicher Sicht freut man sich, dass mit den meisten langjährigen Partnern trotz der Krise langfristig verlängert werden konnte.

Auch andere Deadlines für China rücken näher. Nicht nur jene der Hotelkontingente für ÖOC-Partner, Sponsoren und Mitarbeiter, sondern auch die Festlegung der Ticket-Kontingente im April. Zuvor sollte aber geklärt sein, wie es hinsichtlich der Sommerspiele in Japan mit möglichen Einreisen ausländischer Fans und Wirtschaftspartner aussehen wird. Da erhofft man Klärung im März.

"Die Entscheidung, was internationale Gäste betrifft, steht noch bevor. Unsere Partner haben nach wie vor Interesse, zu den Spielen zu kommen. Sie bleiben dem Thema Olympia treu, haben den Blick nach vorne gerichtet auf 2024 und 2026", sagte Gosch. Vergangenes Jahr sei das Interesse so groß wie noch nie bei Sommerspielen zuvor gewesen, was mit der positiven Entwicklung im Sommersport und dem Fokus der Unternehmen auf Asien zusammenhänge. Man habe eine Vollauslastung erreicht.

Festgelegt hat das ÖOC bereits, dass es auch in Tokio ein Österreich-Haus geben wird, und zwar nach wie vor am ursprünglich ausgewählten Standort nahe der Shibuya-Kreuzung, wo täglich drei Millionen Menschen vorbeikommen. Für das Austria House wird eine Hybrid-Variante geprüft, wie Gosch erklärte. "Wir wollen angepasst an die Situation eine Form des Austausches ermöglichen. Wir arbeiten an einer Hybrid-Variante, also mit Präsenz vor Ort, aber auch einer digitalen Variante. Wir wollen eine gute Lösung auch für unsere Partner."

Einen wie zuletzt betriebenen öffentlichen Bereich wird es nicht geben. "Aber wir schauen, welche Akzente wir auch im Außenbereich setzen können. Wir wollen sensibel mit der Situation umgehen." Was Peking 2022 betrifft, habe man noch keine Möglichkeit gehabt, Optionen für die Location eines Austria House zu prüfen.

Nach der Verschiebung der Tokio-Spiele um ein Jahr habe man im ÖOC alle Möglichkeiten genutzt, um Kosten und Risiken zu minimieren. Großer wirtschaftlicher Schaden entstand noch nicht, da sich beispielsweise die geplanten acht bis zehn Container noch nicht auf dem Weg befanden. "Wir haben bei sehr vielen Kostenpunkten Stornierungen vornehmen können, das betrifft auch Ticketing und Teile der Unterkünfte." Sollte das Worst-Case-Szenario eintreffen und Tokio abgesagt werden, hofft man, dass man auch für die Miet-Kosten des Österreich-Hauses "eine gute Lösung finden" wird.