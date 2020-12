OMV - Berenberg erhöht Kursziel von 34 auf 38 Euro - "Buy"

Anlagevotum "Buy" bekräftigt - Attraktive Bewertung der Aktie

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Anlagevotum "Buy" für die Aktien der OMV bestätigt. Das Kursziel für die Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns wurde vom Analyst Henry Tarr von 34,0 auf 38,0 Euro nach oben angepasst.

In einer Studie zum europäischen Öl- und Gassektor verweist der Experte auf eine attraktive Bewertung der OMV-Papiere. Die Aktie bleibt einer der Favoriten der Berenberg Bank im Zuge einer möglichen Erholung der Ölbranche. Zudem betrachten die Analysten die Borealis-Transaktion als positiven strategischen Deal, der die OMV als einen der bedeutendsten Petrochemie-Produzenten weltweit positioniert. Die OMV-Tochter hatte in den ersten neun Monaten des Jahres einen starken Cashflow in Höhe von 1,1 Mrd. Euro geliefert.

Beim bereinigte Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,07 Euro für das Jahr 2020. Die Schätzungen für 2021 und 2022 liegen bei 3,36 bzw. 4,65 Euro Gewinn pro Anteilsschein. Ihre Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich für diese drei Perioden jährlich auf jeweils 1,75 Euro je Anteilsschein.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,68 Prozent bei 32,68 Euro.

