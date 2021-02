OMV - Credit Suisse bleibt bei Kursziel von 45 Euro

Weiter "Outperform" - Schätzungen für Gewinn je Aktie angehoben

Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben sowohl das Kursziel für die Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns OMV bei 45 Euro als auch das "Outperform"-Votum unverändert belassen. Die Wertpapierexperten Thomas Adolff und Ara Kosyan hoben in einer Sektorstudie allerdings den Gewinn je Titel an.

Sie prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2021 der OMV einen Gewinn je Aktie von 5,26 Euro je Titel. Zuvor lagen die Schätzungen des Analystenhauses bei 4,35 Euro je Aktie.

Am Dienstag sind die Aktien der OMV an der Wiener Börse mit einem Plus von fast drei Prozent bei 38,04 Euro aus dem Handel gegangen.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)