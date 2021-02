OMV gibt Produktionsziel von 600.000 Fass/Tag auf - Fokus auf Chemie

OMV kauft in Pakistan Gas-E&P-Bereich von Petronas Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV kauft in Pakistan zu. Von Petronas erwirbt die OMV in dem Land das gesamte Gas-Explorations- und Produktionsgeschäft. Damit stärkt OMV die Position als größter ausländischer Gasproduzent mit einem erwarteten Produktionsanstieg auf rund 25.000 Barrel Öl-Äquivalent (boe) pro Tag bis 2014, erklärte das Unternehmen.